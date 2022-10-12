По предварительной информации, пострадавших нет.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье по предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом в своем Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Оккупанты снова атаковали наш город. В результате обстрелов в жилых домах вылетели окна и двери", - сообщил он.

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Куртев сообщил, что по предварительной информации, пострадавших нет.

Массированный ракетный удар РФ: детали

Как сообщал УНИАН, российские захватчики утром 11 октября выпустили 12 ракет по Запорожью, в результате чего погиб один человек.

Сегодня всех граждан призывают находиться в укрытиях, потому что российские оккупанты осуществляют ракетную атаку по территории Украины.

В утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил отметил, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 73 воздушные цели: 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 19 человек погибли, 105 получили травмы.

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