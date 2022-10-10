Пригородные поезда на Львовщине, в Конотопском регионе и на Харьковщине движутся с задержками в связи с обесточиванием контактной сети.

За повышенный спрос в результате российских ракетных атак по всей Украине "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Запорожья в Киев и добавила 10 вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба Telegram-канале "УЗ".

"Укрзализныця" оперативно реагирует на повышенный пассажирский спрос из Запорожья и назначает дополнительный поезд 272 Запорожье - Киев. Кроме того, добавлены 10 вагонов к поезду №750 Запорожье - Киев - Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пригородные поезда на Львовщине, в Конотопском регионе и на Харьковщине движутся с задержками в связи с обесточиванием контактной сети.

"Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены в Самойловку", - добавили в "УЗ".

Ракетный обстрел Киева 10 октября 2022 года: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть погибшие и раненые.

Позже глава государства сообщил, что основная цель сегодняшних да - уничтожить энергосистему Украины.

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