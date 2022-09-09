Также они пытаются сорвать дистанционное обучение местных школьников.

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области российские военные обустраивают свои базы в школах. На территорию учебных заведений свозят для хранения боеприпасы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он рассказал, что военные объекты россиян местные жители заметили на территории школы №16. Одну из таких баз партизаны сопротивления уже уничтожили.

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Помимо этого, рашисты пытаются сорвать дистанционное обучение в Мелитополе.

"Рашисти даже пытаются заблокировать дистанционное обучение, которое мы начали для наших школьников. Целыми днями они пытаются положить нашу платформу, на которой 14000 детей учатся онлайн ежедневно", - добавил Федоров.

Как ранее сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе россияне на 1 сентября провели пропагандистский урок, во время которого детям рассказали, что "Украины как государства не существует".

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