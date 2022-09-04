Многие дети отказались фотографироваться, а на следующий день уже не пришли в школу.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне на 1 сентября провели пропагандистский урок, во время которого детям рассказали, что "Украины как государства не существует".

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

По данным издания, в местных школах российские оккупанты заставляют учеников фотографироваться с портретом хозяина Кремля Владимира Путина.

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Так, в первый учебный день школьникам на перемене предложили сделать совместное фото, но на фоне портрета Путина. По данным издания, многие дети отказались фотографироваться, а на следующий день уже не пришли в школу.

Как сообщал УНИАН, из-за нехватки образовательных кадров оккупанты привлекли к учебному процессу в Мелитополе 500 учителей из России. По данным мэра города Ивана Федорова, только 10% сотрудников из отдела образования (технических специалистов) согласились сотрудничать с оккупационным режимом, тогда как среди коллаборантов нет ни одного директора.

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