По словам Федорова, на временно оккупированных территориях остались преимущественно социально незащищенные граждане.

Более 90% граждан Украины во временно захваченном Мелитополе не хотят участвовать в псевдореферендумах оккупационных властей.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Около 50% граждан Мелитополя уехали из города. Остались люди, которые не могут поехать по разным обстоятельствам. Остались, как правило, социально незащищенные граждане. Рашисти над ними издеваются. Оккупанты контролируют территории только физически, но не морально. Даже когда оккупанты приходят в квартиры и спрашивают о "референдуме", то лишь 10% поддерживают его", - рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, в Мелитополе оккупанты планировали провести фейковый референдум 11 сентября, но это не удалось. Ранее они пытались его провести в конце августа. Сейчас они перенесли референдум на 11 ноября.

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