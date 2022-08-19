В обстрелянном захватчиками Марганце есть разрушение зданий, а также выведена из строя линия электропередачи.

В Днепропетровской области в результате обстрелов российских оккупантов ранены два человека.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Новая вражеская атака на Никопольский район. Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы города", - рассказал он.

По словам Резниченко, предварительно, ранены два человека: 18-летняя девушка и 40-летний мужчина.

"Оба в больнице", - уточнил председатель.

Он рассказал, что в городе есть разрушения зданий, а также выведена из строя линия электропередачи.

Также сегодня враг ударил и по Мировской общине - последствия выясняются.

Как сообщает УНИАН, ночью российские оккупанты из артиллерии обстреливали центр Никополя Днепропетровской области. В городе 100 тыс. жителей, из них часть переехала в Кривой Рог, в другие общины, но большая часть людей остается. Есть чаты и оповещения, и люди мгновенно реагируют на все сигналы воздушной тревоги или опасности. При этом принудительная эвакуация не планировалась и не планируется.

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