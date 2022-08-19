Противники открывали огонь из "Ураганов" и "Торнадо С".

В результате ночных вражеских обстрелов в Днепропетровской области погиб мужчина и ранен ребенок.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь массовых вражеских атак... Российская армия накрыла огнем сразу три района - Криворожский, Синельниковский и Никопольский. В Апостоловской громаде Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину. Они обстреляли громаду из "Ураганов". В селе Перше Травня повреждены жилье, газопровод и линия электропередач", - рассказал он.

По Великой Костромке Зеленодольской громады оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть разрушения. Люди не пострадали.

Резниченко также сообщил, что в Межевской громаде Синельниковского района ранен 12-летний мальчик.

"Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российской РСЗО "Торнадо С". Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть поврежденное жилье", - отметил Резниченко.

Между тем, по его словам, по центру Никополя враг выпустил 10 снарядов из ствольной артиллерии.

"В городе повреждены до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики", - добавил Резниченко.

Он также отметил, что в городе обошлось без погибших и раненых.

Напомним, ночью 18 августа российская армия нанесла удары по двум районам Днепропетровской области - Никопольском и Криворожском, была ранена женщина и повреждены 15 домов, школа, храм и машины.

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