В результате ночных вражеских обстрелов в Днепропетровской области погиб мужчина и ранен ребенок.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь массовых вражеских атак... Российская армия накрыла огнем сразу три района - Криворожский, Синельниковский и Никопольский. В Апостоловской громаде Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину. Они обстреляли громаду из "Ураганов". В селе Перше Травня повреждены жилье, газопровод и линия электропередач", - рассказал он.
По Великой Костромке Зеленодольской громады оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть разрушения. Люди не пострадали.
Резниченко также сообщил, что в Межевской громаде Синельниковского района ранен 12-летний мальчик.
"Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российской РСЗО "Торнадо С". Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть поврежденное жилье", - отметил Резниченко.
Между тем, по его словам, по центру Никополя враг выпустил 10 снарядов из ствольной артиллерии.
"В городе повреждены до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики", - добавил Резниченко.
Он также отметил, что в городе обошлось без погибших и раненых.
Напомним, ночью 18 августа российская армия нанесла удары по двум районам Днепропетровской области - Никопольском и Криворожском, была ранена женщина и повреждены 15 домов, школа, храм и машины.