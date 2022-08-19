Жителей города призывали оставаться в укрытиях или коридорах.

Российские оккупанты из артиллерии обстреливают центр Никополя Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии. Находитесь в укрытиях или коридорах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заявил, что сейчас принудительная эвакуация людей из населенных пунктов Днепропетровской области, которые находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов со стороны Запорожской АЭС, не планируется.

"Город Никополь – это более 100 тыс. жителей, из них уже часть переехала в Кривой Рог, в другие громады, но большая часть людей остается. Есть чаты и оповещения, и люди мгновенно реагируют на все сигналы воздушной тревоги или опасности... Принудительная эвакуация не планировалась и не планируется", - сказал Лукашук.

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