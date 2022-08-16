В городе разрушено и повреждено более 20 частных домов, 3 объекта хозяйствования и 8 хозяйственных сооружений, перебито линии электропередач.

Сегодня враг в очередной раз обстрелял Днепропетровскую область. Уже известно, что есть пострадавшие. Количество людей, получивших травмы в результате обстрела Никополя, возросло до 5 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Относительно обстрела Никополя, который произошел сегодня после обеда. По обновленной информации, в результате атаки по городу из "Градов" и из ствольной артиллерии пострадало 5 человек", - написал он.

По информации председателя облсовета, спасатели ликвидировали 4 пожара в частных домах.

"Один дом разрушен, еще 20 повреждены. Также зацепило здания 3-х объектов хозяйствования и 8 хозяйственных сооружений. Было перебито линии электропередач, без света осталось около 500 абонентов. Но аварийные бригады работают оперативно, поэтому до конца дня планируется полное восстановление электроснабжения", - отметил Лукашук.

Он добавил, что в Криворожском районе под обстрел попали приграничные территории Зеленодольской громаде, без пострадавших. Во всех остальных районах области день прошел тихо.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский назвал единственный способ повлиять на Путина.

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