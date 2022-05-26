Обвинение просит для них по 12 лет лишения свободы, защита настаивает на 8.

Российские военные Александр Бобыкин и Александр Иванов признали себя виновными в стрельбе по жилым домам Харьковской области.

Об этом сообщает The New York Times из зала суда в Полтавской области.

Бобыкин и Иванов обвиняются в нарушении законов и обычаев войны. По словам прокурора, Иванов служил артиллерийским механиком-водителем, а Бобыкин - наводчиком системы залпового огня "Град", они стреляли по жилым домам в Харьковской области в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Обвинение просит для них по 12 лет лишения свободы, защита настаивает на 8.

"Я раскаиваюсь и прошу о смягчении приговора", - попросил о снисхождении Иванов.

Приговор обоим будет вынесен 31 мая.

Отметим, это уже второе дело о преступлениях российских оккупантов в Украине. Первым обвиняемым стал 21-летний командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Вадим Шишимарин. 28 февраля он застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области. 19 мая Шишимарин признал вину и объяснил, что совершил убийство по приказу прапорщика. 21 мая суд в Киеве приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее, как сообщал УНИАН, украинские правоохранители установили личность российского командира, который отдавал приказы обстреливать жилые дома в Харьковской области. В результате атаки оккупантов погиб ребенок.

Отметим, генеральная прокурора Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на 1 мая уже открыто 9158 уголовных производств, которые связаны с сугубо военными преступлениями.

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