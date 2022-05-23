Ирина Венедиктова напомнила, что в результате применения огнеметных систем по жилым домам погиб ребенок.

Украинские правоохранители установили личность российского командира, который отдавал приказы обстреливать жилые дома в Харьковской области. В результате атаки оккупантов погиб ребенок.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

По ее словам, командира 138-й отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации Максимова Сергея подозревают в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

"Прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка. Огонь зажигательными снарядами из установки велся по мирным домам. Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты", - говорится в сообщении.

При этом Венедиктова напомнила, что в результате обстрела жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод получили повреждения, а 13-летняя девочка получила минно-взрывную травму, от которых умерла в больнице

Генпрокурор указала, что полковник Максимов родился в Ужгороде.

Как ранее сообщал УНИАН, генеральная прокурора Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на 1 мая уже открыто 9158 уголовных производств, которые связаны с сугубо военными преступлениями.

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