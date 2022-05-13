Две колоды карт создали совместными усилиями военных и волонтеров.

В Украине выпустили две колоды игровых карт с фотографиями российских военных преступников, политиков и пропагандистов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в Facebook.

Он написал, что ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели.

"В 2022 году волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в частности, и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов. Так, совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно битой, как на поле боя, так и в информационной плоскости. Вместе к победе! Слава Украине!"- сказано в сообщении Залужного.

Как сообщал УНИАН, недавно украинскими спецслужбами были установлены личности почти 900 российских захватчиков, которые совершали преступления против мирного населения на Киевщине.

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