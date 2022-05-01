По Киевской области уже идентифицировано 15 конкретных преступников, в частности, по Буче – 10 человек.

Генеральная прокурора Украины на сегодняшний день уже открыла 9 тыс. 158 уголовных производств, которые связаны с сугубо военными преступлениями. Начат процесс привлечения к ответственности за захват Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире информационного телемарафона.

По словам генерального прокурора, каждый день в Украине появляются основания для открытия новых производств относительно преступлений, которые касаются гибели гражданских, бомбардировок, депортации взрослых гражданских лиц и детей на территорию государства-агрессора.

"Начат процесс привлечения к ответственности преступников. В тех местах, которые были деоккупированы, в Киевской, Сумской, Черниговской областях, мы уже имеем идентифицированных конкретных преступников. Вообще по Киевской области – это 15 человек, в частности, по Буче - 10. Они привлекаются за пытки, изнасилования и мародерство. Также, начат процесс привлечения к ответственности за захват Чернобыльской АЭС", - отметила Венедиктова.

Генеральный прокурор пояснила, что существует два пути для привлечения военных преступников к реальной ответственности.

"Первый путь, когда преступники физически находятся у нас как военнопленные. Если у нас есть доказательства, что они насиловали, убивали, совершали другие преступления против гражданских, тогда действуем через украинский суд. Второй, если преступники выехали с нашей территории или продолжают воевать, но точное место их пребывания определить невозможно. В таком случае, пока у нас нет факта, что они неживые, мы должны привлечь их к ответственности, чтобы требовать их арест. Здесь действует заочное обвинение. У нас уже есть 620 подозреваемых, среди них российские военные, политики, известные пропагандисты - все они находятся в РФ", - сообщила Венедиктова.

Генеральный прокурор добавила, что сбор доказательств продолжается ежедневно, проводятся допросы потерпевших и свидетелей. С украинскими следователями сотрудничают профессиональные команды международных специалистов и помощников следователей, среди которых французские и словацкие эксперты, также в скором времени ожидаются и из Литвы.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, как в Мариуполе российские оккупанты через мошеннические финансовые операции забирают у людей деньги и выманивают персональные данные.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приложить усилия для того, чтобы остановить депортацию граждан Украины в Россию.

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