Россияне заставляют украинцев на захваченных территориях получать паспорта РФ / фото УНИАН, Олег Куцкий

Российская оккупационная администрация на временно захваченных территориях Украины обещает местному жителю деньги за получение паспортов страны-агрессора.

Как сообщает Центр национального сопротивления, таким образом захватчики пытаются выполнить "план" по паспортизации региона.

"Так, за получение паспортов РФ 14-летними подростками, враг обещает их родителям выплаты материнского капитала", - рассказали в ЦНС.

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Также отмечается, что за отказ от российского паспорта захватчики прибегают к похищению людей и подвергают их пыткам. Такие случаи, в частности, зафиксированы в Энергодаре Запорожской области.

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Принудительная паспортизация на захваченных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, россияне пытаются всячески принудить украинцев на оккупированных территориях получать паспорта РФ, применяя в том числе шантаж и угрозы.

В частности, на Херсонщине российские оккупанты прибегли к циничному шантажу для усиления паспортизации. Они используют затруднительное положение жителей подтопленных населенных пунктов, обещая помощь лишь тем людям, которые оформили "российское гражданство".

По словам представителя Сил обороны юга Украины Натали Гуменюк, украинцы на захваченных Россией территориях практически лишены возможности отказаться от вражеской "паспортизации".

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