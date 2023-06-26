Людей шантажируют: нет паспорта - нет помощи в критической ситуации.

Украинцы на временно оккупированных Россией территориях практически лишены возможности отказаться от вражеской "паспортизации". Об этом в эфире телемарафона рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, складывается "такое впечатление, что россияне пытаются обмануть даже самих себя для того, чтобы убедить, что они действительно защищают и спасают потом население своей страны, которая якобы расползлась по разным территориям".

"А на самом деле, эта паспортизация является одной из мер, которыми враг пытается давить на людей на временно оккупированных территориях для того, чтобы склонять их на свою сторону", - сказала Гуменюк.

Видео дня

Она добавила, что людей этой паспортизацией "очень жестоко шантажируют".

"Вы спрашивали о возможности отказаться от такой паспортизации – она практически отсутствует. Потому что на кону жизнь людей – потому что без паспорта не получишь медицинское обслуживание, даже не спасут тебя без паспорта из района бедствия... сейчас там, где фактически на Херсонщине гуманитарная ситуация кризисная, и у людей нет питьевой воды, нет продуктов, - они обменивают жизнь на эту книжечку", - сказала пресс-секретарь.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, российские захватчики прибегли к циничному шантажу для усиления паспортизации на захваченных территориях Херсонской области. Враг использует затруднительное положение жителей подтопленных населенных пунктов.

Представители оккупационной администрации выдают так называемые "жилищные сертификаты" и осуществляют социальные выплаты на приобретение жилого имущества только тем пострадавшим жителям оккупированной территории, которые оформили "российское гражданство".

В то же время в Запорожской области враг начал минировать землю местных жителей, которые не взяли паспорта страны-агрессора и выехали с оккупированной территории. Такие действия оккупантов уже заметили в Покровском.

Вас также могут заинтересовать новости: