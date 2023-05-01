Подоляк рассказал, кого за это ожидает ответственность.

Жители оккупированных территорий, которые получили гражданство Российской Федерации под принуждением, не будут преследоваться по закону.

Об этом написал советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, комментируя советы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. По его словам, у них нет противоречий.

"Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, - берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает наивысшей оценки. Но никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан", - пояснил он.

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По словам Подоляка, Украина не будет преследовать граждан, которые пассивно получили такое гражданство. "Ключевое - пассивно, под жестким принуждением. Потому что это (принуждение к ненужному ru-паспорту) одна из важных технологий запугивания со стороны РФ и безусловный признак системного геноцидного формата войны", - добавил советник ОП.

Он отметил, что перед законом будут отвечать люди, которые активно содействовали оккупантам, занимали должности в оккупационных администрациях, помогали в организации псевдореферендумов и на камеру брали паспорта РФ.

Поспортизация украинцев: последние новости

Как известно, оккупанты принудительно паспортизируют жителей временно оккупированных территорий Украины.

27 апреля российский диктатор Путин подписал указ, разрешающий депортировать с территорий, которой Россия пыталась аннексировать, людей, отказавшихся от российских паспортов.

Вчера уполномоченный Совета по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что жители оккупированных территорий могут брать паспорта страны-агрессора, чтобы сохранить свою жизнь.

В то же время уже сегодня вице-премьер-министр Ирина Верещук посоветовала людям, которые остаются в оккупации, отказываться от "гражданства" РФ.

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