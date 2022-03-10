В результате авиаудара погибла 73-летняя женщина.

Российские оккупанты нанесли авиаудар кассетными бомбами по поселку Селекционное в Харьковской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, 10 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации нанесли авиаудар по поселку Селекционное в Харьковском районе, в результате погибла 73-летняя женщина.

По предварительным данным, как отметили в прокуратуре, обстрел осуществлен кассетными бомбами.

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