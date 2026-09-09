Европейский совет по международным отношениям предупредил, что Ванначчи является "троянским конем российского влияния в Италии".

Рост популярности новейшего итальянского политика крайне правого крыла, симпатизирующего Москве, Роберто Ванначчи, может нанести "значительный" ущерб европейской поддержке Украины и единству Европы в противостоянии российской агрессии, сообщает The Times со ссылкой на заявление его бывшего знакомого.

"Премьер-министр Италии Джорджия Мелони до сих пор придерживалась последовательной позиции в отношении Украины, но если Италия начнет колебаться, это порадует Москву, которая стремится подорвать единство Европы", – отметил бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман.

Издание пояснило, что он был знаком с Ванначчи в 2021 и 2022 годах, когда итальянец занимал должность военного атташе в России.

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В частности, Ванначчи призвал прекратить поддержку Украины со стороны Италии и отменить санкции против России.

В статье говорится, что в рейтингах его поддержка превысила 7 процентов, отбирая голоса у Мелони, которая, возможно, будет вынуждена заключить с ним союз, чтобы избежать поражения от левых на выборах в следующем году.

По словам Формана, Ванначчи, бывший генерал итальянских военных спецподразделений, во время своего пребывания в Москве открыто выражал восхищение Россией.

Европейский совет по международным отношениям предупредил, что Ванначчи является "троянским конем российского влияния в Италии". Однако Форман заявил, что не верит предположениям о том, что Ванначчи является российским агентом.

"Ванначчи симпатизировал идее лидерства сильной руки и необходимости порядка, что характерно для многих итальянских офицеров. Его жена любила Москву за то, что там было чисто, а он говорил, что его дети могли безопасно играть на детской площадке, как когда-то это было возможно в Италии. Именно это его и привлекло, а не ГРУ", – рассказал Форман.

Издание отметило, что двое мужчин познакомились после того, как Ванначчи в начале 2021 года был направлен в Москву, и Форман пригласил его на обед.

"Помню, я думал, что отнесу его к лагерю тех, кто не хочет быть жестоким по отношению к России. Я говорил об отравлении в Солсбери, но он не изменил своего мнения", – вспомнил бывший военный атташе Великобритании в Москве.

Примечательно, что когда в конце 2021 года Россия сосредоточила войска на границе с Украиной, Ванначчи продолжал настаивать, что вторжения не произойдет.

"Я знаю, что он громко высказывал своё мнение в итальянском посольстве и убедил посла, но политическая команда там просто рвала волосы на голове. Ванначчи был неопытен и говорил о вещах, в которых не разбирался", – высказал свое мнение 62-летний Форман.

По его мнению, Ванначчи руководствовался "желаниями" в отношении России:

"У него не было надёжных источников, и он страдал от высокомерия, чрезмерной уверенности в себе и легковерности".

Издание отметило, что после того как в феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, Ванначчи стал одним из 24 итальянских дипломатов, которых в мае выслали из России в ответ на высылку итальянской стороной российских дипломатов.

Форман признал, что у Ванначчи есть потенциал как у политика:

"У него проницательный взгляд, он харизматичен, я понимаю, почему он привлекает людей. Он стремительно поднимается в рейтингах, но он еще неопытен, и при более тщательном рассмотрении к нему будет предъявлено больше вопросов относительно его внешней, оборонной и экономической политики. Этого нельзя обойти модными лозунгами, как сейчас убеждается Партия реформ в Великобритании".

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