Украина и ЕС обсудили вопросы защиты зернового коридора в Чёрном море, – Сибига

Глава МИД Украины подчеркнул, что продовольственная безопасность никогда не должна становиться заложницей российской агрессии.

Украина и ЕС договорились о совместных шагах по защите зернового коридора в Черном море, который Россия пытается сорвать, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига провел во вторник, 8 сентября, телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, который состоялся после новой волны массированных ударов РФ по Украине.

Сибига рассказал, что предоставил Каллас информацию о последствиях атак и подчеркнул, что Украине срочно необходимо усилить противовоздушную оборону, особенно против баллистических ракет.

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Он поблагодарил за содержательную дискуссию на недавней неформальной встрече глав МИД стран ЕС и призвал претворить разговоры в конкретные решения, соответствующие масштабу угрозы.

Отдельно они обсудили попытки России сорвать работу морского коридора Украины.

"Мы также обсудили попытки России подорвать функционирование морского коридора Украины. Продовольственная безопасность никогда не должна становиться заложницей российской агрессии. Мы рассчитываем на поддержку ЕС в обеспечении стабильной работы коридора и поддержании поставок украинских продовольственных товаров на мировые рынки", – говорится в сообщении Сибиги.

Глава украинского МИД отметил, что накануне Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН они скоординировали усилия в сфере продовольственной безопасности и договорились о дальнейших совместных шагах.

"Россия должна понести ответственность за все проявления своей агрессии – от баллистического террора против украинских городов до преднамеренных угроз глобальной продовольственной безопасности. Мы тесно сотрудничаем, чтобы воплотить этот принцип в конкретные решения и действия", – рассказал Сибига.

Блокировка "зернового коридора" в Чёрном море

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия, отказывающаяся от договоренностей о прекращении огня в отношении судов с агропродукцией в Черном море, несет большие потери, чем Украина. Плетенчук отметил, что россияне пытаются делать вид, будто у них все в порядке. Но они несут большие потери, чем Украина. Представитель ВМС добавил, что страна пытается расширить свои возможности.

Также мы писали, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан сообщил, что Турция подготовила план безопасной перевозки зерна через Чёрное море и поддерживает по этому поводу контакты как с Россией, так и с Украиной. Турция неоднократно выражала готовность возобновить соглашение, заключенное при посредничестве ООН, которое позволило вывезти зерно из Украины во время полномасштабной войны. Фидан добавил, что в случае необходимости Турция готова приложить усилия для достижения ещё одного соглашения, подобного зерновому соглашению.

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