Часть оккупантов сбежала, но ее задержали местные жители.

В Харьковской области военные из 93-й ОМБр разгромили колонну российской техники. Четыре единицы техники уничтожили, а остальные три попадали в кювет.

По словам военного, часть рашистов убежала, но их поймали местные жители.

"Шла колонна, дождались, отработали, вот результат", - рассказывает боец. Также он провел журналистам "экскурсию" по кладбищу уничтоженной российской техники.

Ранее ВСУ смогли взять в плен группу оккупантов в Николаевской области. Солдаты "второй в мире армии" шли с поднятыми руками в сопровождении наших защитников. Все пленные плохо одеты и молчат, когда их спрашивают о цели прибытия в Украину. Эту группу оккупантов численностью около 10 человек удалось захватить в городе Снигиревка.

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