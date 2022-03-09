В Харькове создается отдельная бригада территориальной обороны города из числа военнообязанных лиц.
Об этом в Telegram с
сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
"В Харькове создается отдельная бригада территориальной обороны города. В ее ряды принимаются граждане из числа военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет", - отметил он.
По его информации, всем мужчинам и женщинам военнообязанным, которые зарегистрированы в Харькове, необходимо прибыть в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военные комиссариаты).
"Там получите информацию о месте сбора и порядке призыва в состав бригады ТрО", - добавил Синєгубов.
При себе военнообязанным нужно иметь: военный билет (временное - удостоверение, или другой военно-учетный документ); паспорт (ID-карту); ИНН налогоплательщика; удостоверение водителя; средства личной гигиены, теплые вещи (сменные вещи), воду и продукты на одни сутки.
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