В ее ряды принимаются граждане из числа военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.

В Харькове создается отдельная бригада территориальной обороны города из числа военнообязанных лиц.

Об этом в Telegram с

сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"В Харькове создается отдельная бригада территориальной обороны города. В ее ряды принимаются граждане из числа военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет", - отметил он.

По его информации, всем мужчинам и женщинам военнообязанным, которые зарегистрированы в Харькове, необходимо прибыть в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военные комиссариаты).

"Там получите информацию о месте сбора и порядке призыва в состав бригады ТрО", - добавил Синєгубов.

При себе военнообязанным нужно иметь: военный билет (временное - удостоверение, или другой военно-учетный документ); паспорт (ID-карту); ИНН налогоплательщика; удостоверение водителя; средства личной гигиены, теплые вещи (сменные вещи), воду и продукты на одни сутки.

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