Харьков полностью находится под обороной ВСУ, на Изюмщине продолжаются боевые действия.

На Харьковщине Вооруженные Силы Украины совместно с частями Национальной гвардии и территориальной обороны осуществили контрнаступление на позиции врага, которые обстреливали окрестности Харькова, в результате чего часть россиян бежала в лес.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачей. Ночью Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Тероборони перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, которые систематически обстреливали окрестности города Харькова", - сообщил он.

После неудачного сопротивления враг прибег к бегству, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения.

"Часть личного состава противника прибегли к бегству в лесные массивы в направлении Белгорода, просим содействовать местное население быть осторожными и по возможности способствовать поиску", - призвал председатель ОГА.

Кроме того, ночью в селе Андреевна Балаклейского района состоялся бой между военными Государственной пограничной службы и диверсионно-разведывательными группами противника.

"Враг совершил нападение на блокпост. В результате боя вражеская ДРГ была полностью разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать. При этом бросили посреди поля своего раненого боевого товарища. Его наши украинские военные-пограничники взяли в плен", - говорится в сообщении.

Синегубов заверил, что Харьков полностью находится под обороной ВСУ.

"Враг не предпринимает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилой инфраструктуре на окраине города", - добавил он.

Также отмечается, что за минувшие сутки российские оккупационные войска осуществили более 50 артиллерийских обстрелов и наносили обстрелы из реактивной системы залпового огня по районам Алексеевки, Пятихаток, Белгородского шоссе, Холодной горы, Дергачей, Северной и Южной Салтовки.

"Примерно в 21.25 состоялся авианалет истребителей противника из города Белгород РФ на город Изюм. Но в результате слаженных действий подразделений Противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют", - сообщила председатель ОГА.

Он также констатировал, что на Изюмщине продолжаются боевые действия. "Противник наводит понтонно-мостовые переправы через р. Северский Донец и Берека", - добавил Синегубов.

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