Трое работников компании погибли, еще несколько – в критическом состоянии.

Российские оккупанты "денафицировали" в Одессе детские подгузники, куда ночью попала ракета "Калибр".

Как говорится в заявлении сети супермаркетов "Таврия В", сегодня в три ночи российская ракета попала в продовольственный склад компании в Одессе.

"Удар был мгновенный, а взрыв чудовищной силы. Погибли трое наших сотрудников, четверо в критическом состоянии в больнице. Им оказывается вся необходимая помощь. Основной вражеский удар пришелся в отдел детских товаров, где хранились подгузники, детское питание, женская гигиена", - заявили в сети.

Отмечается, что после взрыва начался пожар, который работники компании, в основном женщины, начали тушить самостоятельно. При этом, сотрудники получили ранения, контузию, но пытались бороться с огнем, помогали друг другу и искали пропавших.

Также уверяется, что дефицита товаров не будет, делается все чтобы устранить последствия вражеской атаки, обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания в ее магазины.

Размер материального ущерба, нанесенного из-за ракетного удара, еще не установлен.

Также в пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что сейчас продолжается ликвидация последствий ракетного обстрела офисного центра на проспекте Шевченко.

По словам директора департамента городского хозяйства горсовета Натальи Мостовских, сейчас уже очищена от обломков проезжая часть. Работы продолжаются по другим направлениям, в частности, расчистке междворовых проездов, проводится обследование пострадавших квартир, собираются обращения от граждан, составляются акты для оценки нанесенного ущерба и оказания необходимой помощи.

Сейчас движение по проспекту восстановлено.

Кроме бизнес-центра, на проспекте Шевченко повреждены ресторан МакДональдз, здание Одесского национального политехнического университета, комплекс жилых домов.

Ракетный удар по Одессе 14 июня - детали

В ночь на 14 июня российские военные запустили по городу четыре крылатые ракеты "Калибр". Залп был нанесен с корабля, который находился в Черном море. Из-за атаки оккупантов погибли три человека, еще 13 получили ранения. Одна ракета попала в гражданский торговый склад, а другом месте, на проспекте Шевченко, из-за мощной взрывной волны, которая произошла во время воздушного боя, произошли значительные разрушения бизнес-центра, учебного заведения, жилых домов, кафе и тому подобное. Из-за проведения определенных действий проезд транспорта на определенной части проспекта был перекрыт.

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ударами по Одессе Россия пытается разрушать логистику.

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