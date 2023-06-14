Пострадал центр города, ракетный удар пришелся по гражданскому логистическому объекту.

Ударами по Одессе Россия пытается разрушать логистику. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в медиа-центре Украина-Одесса сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас продолжается работа по ликвидации последствий вражеского удара ракетами "Калибр", который был нанесен с надводного ракетоносителя, который находится в акватории Черного моря.

"В результате воздушного боя очень мощной взрывной волной повреждены многоэтажка, бизнес-центр, магазины вокруг, объекты питания и тому подобное. Много выбитого стекла ... здесь ранения получили шесть человек", - сказала она.

Кроме того, в другом месте ракета попала в склады торговой сети, которая занимается товарами общественного потребления и не имеет никакого отношения к военным объектам. То есть, попадание произошло в гражданский объект, где погибли трое работников и семь ранены.

Гуменюк предположила, почему именно оккупанты нанесли удар по этому складу.

"Делать предположения, о чем думают российские военные, - вообще неблагодарное дело, но то, что мы можем сейчас констатировать - это попадание в логистический объект", - сказала военная.

По ее словам, враг оправдывает свою агрессию тем, что, когда силы обороны применяют активные действия, он начинает разрушать логистику, которая, по его мнению, имеет отношение к украинским защитникам.

"Такая же ситуация произошла в Кривом Роге Днепропетровской области, которая прилегает к Запорожской - прифронтовой. Так и Одесская область, в понимании врага, является логистическим центром для пополнения запасов южных Сил обороны", - сказала Гуменюк.

Журналисты поросили ее прокомментировать факт того, что одна из двух "локаций", которые подверглись разрушениям, - в центре Одессы. "Очевидно, в глазах врага именно так выглядят бизнес-центры принятия решений, или логистических чтобы западной помощи - то, что они рисуют в своей пропаганде", - ответила она.

Также руководитель пресс-центра добавила, что среди пострадавших - люди, имеющие множественные ранения. Их состояние - средней тяжести

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Ночью 14 июня ВС РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, совершили ракетную атаку по Одессе. Осмотр места происшествия продолжается, информация о пострадавших устанавливается", - заявили в прокуратуре.

Уточняется, что существенным разрушениям подверглись, в том числе многоэтажные дома жилого комплекса, учебное заведение и тому подобное.

Удар по Одессе 14 июня - главное

Сегодня ночью российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. Атака была осуществлена ракетоносителем, который находится в Черном море. В результате удара в городе много разрушений. Взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, заведения питания, автомобили и магазины в центре города. Здесь шесть человек получили ранения.

Кроме того, вражеская ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушение в 1 тыс. кв. м и пожар на площади 400 кв. м. В результате, трое сотрудников склада погибли на месте, семь ранены.

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