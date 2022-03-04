В ВСУ призвали врага продолжать в том же духе.

На девятый день полномасштабной войны российские войска вступили в бой друг с другом под Севериновкой на Киевщине. В результате вражеские войска потеряли 9 танков и 4 БТР.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Фейсбуке.

"Только что в Киевской области, под Севериновкой, российские оккупационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате, благодаря "friendly fire" были уничтожены 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin", – говорится в сообщении.

В ВСУ призвали врага продолжать в том же духе.

"ВСУ пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе. А мамашам РФ рекомендуем выяснить где сейчас находятся их отпрыски - в списках утилизированных оккупантов или пока еще среди живых. Но это лишь по желанию. Можно не выяснять. Все равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах", – отметили в ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, Генштаб предупреждает, что основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева. Последняя ночь в столице прошла относительно спокойно.

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