Украинцев призвали прислушиваться к сигналам воздушных тревог.

На сегодняшний день в акватории Черного моря нет российских носителей ракет, однако угроза ракетных ударов со стороны РФ никуда не исчезла.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", Черноморская группировка вражеских сил насчитывает три единицы без ракетоносителей на дежурстве.

"Море снова штормит, а значит, будоражит и минную опасность. Помните об угрозах и ракетных ударах. Отсутствие ракетоносителя на службе тоже может быть враждебным приемом убаюкивания внимания. Однако ракет и средств их запуска из воздуха, моря, суши, у врага еще много", – отметили в ОК "Юг".

Украинцев призвали не поддаваться на провокации и панические настроения, а также прислушиваться к сигналам воздушных тревог.

Ранее сообщалось, что после атаки на российские корабли Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе количество вражеских судов в Черном море существенно сократилось. 4 ноября отмечалось, что корабельная группировка российского флота состояла из 7 боевых кораблей без ракетоносителей.

Атака на российские корабли в Севастополе 29 октября

Напомним, 29 октября в сети появилась информация о взрывах в оккупированном Севастополе.

Позже стало известно о повреждениях нескольких кораблей Черноморского флота РФ.

По данным СМИ, в Севастополе атаковали российские корабли: четыре военных корабля, в том числе фрегат и десантный корабль. Журналист опубликовал эксклюзивные кадры атаки надводных беспилотников на российские корабли в Севастополе.