Отмечается, что в результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров".

Опубликованы эксклюзивные кадры атаки надводных беспилотников на российские корабли во временно оккупированном Севастополе.

Ролик разместил журналист Цаплиенко в своем Telegram-канале.

По его словам, видео получено от источников в силовых структурах.

Видео дня

Кадры видео подтверждают, что в результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров". Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а утоплены.

На видео ряд трансляций с беспилотников обрывается в момент сближения с кормой кораблей, что означает их контакт.

Стоит отметить, что никто из силовиков официально не подтверждает, что за взрывами могут стоять украинские спецслужбы. Но по стечению обстоятельств сегодня утром на страницах СБУ в соцсетях опубликованы троллинг-фото и текст "It's BAVOVNA o'clock!".

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