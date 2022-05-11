Ракетный удар был осуществлен с самолета.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавскому району.

Об этом в своем Telgram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - отметил он.

Позже Лунин уточнил, что "прилет" в Карловском районе. По его словам, ракета попала по объекту инфраструктуры.

"Спасатели тушат пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - подчеркнул глава Полтавской ОВА

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска не первый раз наносят ракетные удары по Полтавской области. Так, 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по городу Карловка на Полтавщине. Ракета попала в инфраструктурный объект. Позже председатель Полтавской облвоенадминистрации уточнил, что жертв и пострадавших в результате вражеского удара по инфраструктуре в Карловке нет.

В этот же день российские военные нанесли еще один ракетный удар по Полтавщине, но сработало украинское ПВО и ракета была сбита.

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