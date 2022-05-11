Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавскому району.
Об этом в своем Telgram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - отметил он.
Позже Лунин уточнил, что "прилет" в Карловском районе. По его словам, ракета попала по объекту инфраструктуры.
"Спасатели тушат пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - подчеркнул глава Полтавской ОВА
Как ранее сообщал УНИАН, российские войска не первый раз наносят ракетные удары по Полтавской области. Так, 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по городу Карловка на Полтавщине. Ракета попала в инфраструктурный объект. Позже председатель Полтавской облвоенадминистрации уточнил, что жертв и пострадавших в результате вражеского удара по инфраструктуре в Карловке нет.
В этот же день российские военные нанесли еще один ракетный удар по Полтавщине, но сработало украинское ПВО и ракета была сбита.