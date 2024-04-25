Он признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени.

Задержки с одобрением помощи Украине привели к тому, что Силы обороны потеряли часть территори на востоке. Речь, в частности, об Авдеевке Донецкой области, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки", – сказал он во время брифинга.

Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени. При этом он отметил, что хотя объявленный 24 апреля пакет военной помощи США на 1 миллиард долларов "является отличной новостью для Украины", украинские войска все еще находятся под серьезным давлением на поле боя.

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По его словам, в ближайшее время Россия может иметь дополнительные тактические достижения на поле боя.

"Факт заключается в том, что у нас уйдет некоторое время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", – резюмировал Джейк Салливан.

Помощь Украине от США: последние новости

24 апреля США объявили о первом за долгое время пакете военной помощи Украине на общую сумму 1 млрд долларов. Туда войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, 155 мм артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.

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