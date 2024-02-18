От процветающего индустриального центра ничего не осталось. В городе не осталось ни населения, ни домов.

Россияне захватили Авдеевку. Но вместо небольшого индустриального центра им достались сплошные руины, в которые они превратили город. Об этом говорится в репортажной статье The New York Times.

Согласно оценкам украинских официальных лиц и британской разведки, с 1 января российская армия сбросила около 500 тонн авиационных бомб на территорию площадью всего 30 квадратных километров.

"Авдеевка - это постоянный шквал авиационных бомб. Такое ощущение, будто наибольшее количество авиабомб на таком участке земли за всю историю человечества. Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания, сооружения после одного авиаудара превращаются в кратеры", - заявил в пятницу заместитель командира 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

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Довоенное население Авдеевки составляло 30 000 человек. По данным городской администрации и полиции, более 900 мирных жителей до последнего оставались в городе, несмотря на такие невыносимые условия. Они жили в подвалах, питаясь за счет гуманитарной помощи.

По словам Игоря Фира, механика коксохимического завода, который регулярно помогал доставлять еду, воду и лекарства мирным жителям, в своих последних сообщениях эти люди писали, что отчаянно пытались убежать, но уже не могли из-за постоянных обстрелов. Говоря о состоянии самого города, Фир показал журналистам видео и фотографии разрушений и сказал, что ни одного уцелевшего дома не осталось.

Он также поделился фотографиями руин супермаркета, пораженного бомбой на прошлой неделе, когда 15 человек спрятались в подвале. По его словам, по меньшей мере 10 из них погибли и остались погребенными под обломками.

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что многоэтажки "разрушаются, как карточные домики", добавив: "Очень часто под завалами остаются люди, и мы, к сожалению, не можем до них добраться".

Десятки интервью, сделанные за последние два года с гражданскими, оставшимися в городе, показывают, что причины не покидать Авдеевку достаточно сложные.

"Я не хотела уезжать, потому что здесь остались могилы моих родных. Я просто терпела это. Я думала, что рано или поздно это должно как-то закончиться. Это не прекратилось – становилось только хуже и хуже", - рассказала женщина по имени Виктория, потерявшая мужа и мать.

Одним из первых, еще в январе, был захвачен район частной застройки на юге города. Гражданские, успевшие убежать от россиян, рассказали о пережитом ужасе. "Когда вошли российские войска, это был не просто кошмар, это был какой-то Армагеддон. Кровь, смерти, грабеж. Тридцать четыре года в шахтах, и все, что я сделал для своей семьи, все это уничтожено", – рассказал пожилой мужчина.

Журналисты приводят истории и других жителей города, которые решились на эвакуацию лишь после того, как бомбардировки стали невыносимыми. Часто последней каплей становилась гибель знакомых или собственное ранение.

По словам выше упомянутой Виктории, жители домов на улице Чернышевского у въезда в город "просто заворачивались в белые простыни" и выходили под открытое небо, надеясь найти волонтера, который их вывезет. Но было уже поздно.

"Люди умирали там каждый день. Вы ничего не можете сделать, чтобы сбежать – ни подвала, ничего. Я поняла, что если я не уеду, то просто сойду с ума", - рассказала она.

Издание отмечает, что Викторая была одной из последних гражданских, кто успел эвакуироваться из Авдеевки. Это было 2 февраля.

Оккупация Авдеевки: последние новости

Как писал УНИАН, снарядный голод был не единственной причиной потери Авдеевки. По словам секретаря оборонного комитета Верховной Рады Украины Романа Костенко, проблемой с самого начала этой битвы было то обстоятельство, что город уже находился в полуокружении, поэтому россиянам было проще добиться успеха именно здесь, чем на каком-то другом участке фронта.

После выхода Сил обороны из Авдеевки линия фронта на этом направлении выровнялась. Как пояснили в 3-й отдельной штурмовой бригаде, украинские подразделения заняли подготовленные позиции возле Авдеевки и успешно держат оборону. Хотя враг пытается продвигаться и дальше, ситуация на новых позициях стабильна.

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