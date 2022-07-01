Оккупанты попали в частные предприятия города.

Опубликовано видео последствий массированного ракетного обстрела Николаева утром в пятницу, 1 июля.

Ролик обнародовал мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram-канале.

"Сегодня утром Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По городу было выпущено около 10 ракет. Оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, у других – незначительные повреждения", – отметил городской голова.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район города, в результате чего было повреждено 18 частных домов (выбиты окна и избита крыша).

Кроме того, николаевские спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома, в который 29 июня попала российская ракета, и помогают людям забрать собственные вещи из некоторых квартир.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, утром 1 июля оккупанты выпустили по городу 12 ракет:

"Жертв нет, святой Николай бережет. Часть ракет сбила ПВО".

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