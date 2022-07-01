Поздно вечером в поврежденном противником николаевском жилом доме нашли тело мужчины, рассказали в ГСЧС.

В Николаеве возросло число жертв ракетного удара, осуществленного российскими оккупантами по 5-этажному дому.

В четверг, 30 июня, в 22:55 во время поисково-спасательных работ на лестничной клетке под завалами нашли тело мужчины, говорится на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

По данным ведомства, таким образом число жертв ракетного удара по жилому дому возросло до восьми человек. В ГСЧС добавили, что в результате атаки пострадали шесть человек.

"...Работы по разбору завалов продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, российская ракета 29 июня в Николаеве попала в пятиэтажный жилой дом. Сперва стало известно, что погибли пять человек. Всего в течение того дня противники выпустили по Николаеву и пригороду более 10 ракет.

Позже в сети опубликовали видео удара российской ракеты по 5-этажке.

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