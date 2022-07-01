Всего по состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 258 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину.

В Николаевской области за сутки в результате вражеских обстрелов ранено пять человек.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в своем Telegram-канале.

По ее словам, вновь зафиксированы ракетные удары по городу Николаеву - сегодня с утра около 10 прилетов.

Также под обстрелами оказались Баштанский и Николаевский районы - обстрелы зафиксированы в Широковской, Березнеговатской, Ингульской, Первомайской, Куцурубской, Радсадовской и Галициновской громадах.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила Замазеева.

Всего по состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 258 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину, еще 50 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Николаеве прогремела серия взрывов. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что утром враг нанес ракетный удар по одному из предприятий в Николаеве, обошлось без жертв.

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