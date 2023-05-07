Повредили многоэтажку, линию электропередач, газопроводы.

Сегодня, 7 мая, ночью российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. В результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие.

"Применили тяжелую артиллерию. Выпустили более десяти снарядов. Погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали. У них стресс и контузия", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Также отмечает, что в городе в результате вражеских обстрелов повреждены 7 частных домов и многоэтажка, разбило окна в общежитии колледжа.

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"Задело и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще - хозяйственные постройки и пять автомобилей", - отметил Лысак.

Он также поблагодарил "защитников неба", которые в районе Синельниковщины на металлолом превратили "шахед".

Ситуация в Днепропетровской области

Как ранее сообщал УНИАН, интервенты почти ежедневно обстреливают Никополь и район. в частности, на днях они обстреляли из "Градов" тяжелой артиллерии предприятие, были ранены трое работников.

Часто оккупанты используют снаряды с флешетами. В одном снаряде может быть до 8 тысяч металлических штырей.

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