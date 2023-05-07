Разрушен цех, но человеческих жертв нет.

Ночью российские оккупанты ракетами Х-22 обстреляли Николаевскую области. В результате атаки есть попадание в одно из предприятий.

"Была ракетная атака с воздуха. Использовались самолеты стратегической авиации. Враг направлял по югу, в частности, ракеты типа Х-22", - во время телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

При этом напомнила, что это не высокоточные ракеты. По ее словам, вполне вероятно, что оккупанты хотели выведать где и какие системы нашей противовоздушной обороны будут работать.

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Гуменюк сообщила, что есть попадание в одно из промышленных предприятий, разрушен цех. Также есть попадание в поля на Херсонщине и Николаевщине.

"Сейчас информация уточняется, но человеческих потерь нет", - подчеркнула она.

Ночная атака оккупантов

В ночь на7 мая в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российских бомбардировщиков.

Около часа ночи вражеская авиация выпустила ракеты. Захватчики атаковали некоторые украинские города, среди которых был и Николаев.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предварительно сообщил, что вызовов в пожарную службу или полицию после атаки не поступало.

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