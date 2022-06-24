В результате произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 квадратных метров.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в ночь на 24 июня военнослужащие страны-агрессора совершили ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе г. Харькова.

Вследствие этого произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 кв. м.

О раненых или погибших не сообщается.

Как ранее сообщал УНИАН, днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района Харьковской области, осуществленного оккупантами, погибли пять местных жительниц - во время вражеской атаки женщины были у подъезда многоэтажки.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 23 июня на Харьковском направлении враг обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в Харькове и еще семи населенных пунктах.

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