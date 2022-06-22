Днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района Харьковской области погибли местные жительницы.
Об этом рассказал глава Изюмской районной администрации Степан Масельский, сообщает "Суспильне".
"Погибло пять мирных жителей. Все женщины, находившиеся в селе у подъезда многоэтажного дома. Обстрел был четыре часа назад (около 13:30)", - сказал Масельский.
Напомним, сегодня утром начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о по меньшей мере трех погибших и шестерых раненых в результате обстрелов на Харьковщине.
Так, в Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Там повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова.
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