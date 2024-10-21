Российские захватчики на прошлой неделе совершили тяжкое преступление, сообщили в Офисе генпрокурора.

Возле города Селидово (Донецкая область) российские оккупанты расстреляли двух пленных воинов Вооруженных сил Украины.

Враги убили воинов ВСУ в пятницу, 18 октября в 14:38, поделился оперативными данными Офис генерального прокурора в Telegram.

В Офисе подчеркнули, что убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и считается тяжким международным преступлением. В Украине начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, которое сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

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В ведомстве также раскрыли детали преступления. По данным Офиса генпрокурора, противники, которые штурмовали лесопосадку возле города Селидово, положили безоружных украинских воинов лицом вниз:

"Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия".

Продолжается российско-украинская война - важные новости

Россияне уже не раз убивали пленных украинцев. В частности, СМИ узнали, что страшное преступление в Курской области совершили члены российской 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота - расстреляли пленных украинских дронщиков и смежников.

Россиянам мстила за убийство пленных 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада десантно-штурмовых войск армии Украины. В ДШВ сообщали, что 18 октября наши воины окружили взвод 155-й бригады и "минусовали" ее бронетехнику и десятки оккупантов.

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