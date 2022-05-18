Захватчики продолжают похищать граждан Украины.

Российские оккупанты в Запорожской области похищают украинских граждан.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"На территории Запорожской области оккупанты продолжают похищать граждан Украины. По состоянию на вечер 17 мая 2022 года в заложниках оккупантов находятся 280 человек. Из них 163 освобождены и 117 до сих пор в заложниках", - говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что для того, чтобы родные или близкие граждан имели возможность попасть в списки на обмен, нужно сообщить их данные на горячую линию по телефону: 0 800 503 508.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что более 3 тысяч гражданских жителей Мариуполя российские оккупанты содержат в "фильтрационной тюрьме" - бывшей исправительной колонии №52 в поселке Оленовка Донецкой области.

Среди заложников около 30 волонтеров, которые пытались завезти в Мариуполь гуманитарную помощь и спасти жителей.

Перед отправкой в колонию оккупанты подвергают задержанных граждан многочасовым допросам и пыткам с применением электрического тока.

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