Городской голова Иван Федоров предположил, что оккупанты собирают личные данные жителей Мелитополя в рамках подготовки к "какому-то референдуму".

Ситуация в оккупированном Мелитополе ухудшается, россияне начали собирать личные данные жителей города.

Об этом мэр города Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, ситуация в городе с каждым днем становится все напряженнее. Несколько дней назад россияне начали в библиотеке собирать списки людей. Они это делают под благим намерением - говорят, что в связи с тем, что 80% жителей города являются безработными, они собирают анкетные данные об образовании, возрасте, чтобы помочь с работой. Но мы понимаем, что таким образом они пытаются восстановить реестр тех жителей, которые остались в Мелитополе, чтобы в дальнейшем использовать это", - сказал он.

При этом Федоров предположил, что оккупанты собирают личные данные жителей города в рамках подготовки к "какому-то референдуму".

По его словам, с первых дней оккупации российские военные похищают жителей Мелитополя и применяют к ним физическое насилие.

Также мэр добавил, что оккупанты разграбили материальную базу завода "Гидромаш" и планируют использовать местный завод автотракторных запчастей для ремонта своей техники.

Как сообщал УНИАН, Мелитополь с 25 февраля находится под контролем войск РФ.

Ранее мэр Мелитополя Федоров заявил, что самым главным проблемным вопросом для жителей города является дефицит продуктов питания. Также уровень безработицы в городе превышает 80%.

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