Они должны также поделить между ними ответственность за "службу".

Российские оккупанты создали в Запорожской области новое милитарное объединение для подростков. Согласно замыслу, они будут сотрудничать с местными "полицейскими" в сфере общественного порядка.

"Враг анонсировал создание "Добровольческой молодежной дружины" в рамках псевдогражданского движения "Юг молодой" на временно захваченных землях Запорожской области", - сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, для детей создают такие условия, что вступление в такие организации является добровольно-принудительными и призвано не только привлечь подростков к пропагандистским ячейкам, но и поделить между ними ответственность за "службу".

Видео дня

"Фактически это милитаристическая юношеская группировка в рамках политики промывания мозгов детям", - пояснили в ЦНС.

Вовлечение подростков в войну

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей начнут подготовку к новой волны мобилизации, ядром которой станут подростки.

В частности, на оккупированной Луганщине российские захватчики уже ставят на военный учет подростков 2006 года рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: