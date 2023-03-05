В следующем году их могут отправить воевать против Украины.

На оккупированной Луганщине российские захватчики ставят на воинский учет подростков 2006 года рождения.

"На оккупированной Луганщине срочно ставят на воинский учет подростков 2006 года рождения, без паспорта РФ ограничено передвижение по региону, в Новопскове и Белокуракино очередные обыски населения", – сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

Соответствующие "комиссии" по первоначальной постановке граждан на воинский учет уже работают.

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"До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР". То есть тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии. Также продолжают вручать повестки гражданам старшего возраста, которые не состоят, но обязаны быть на воинском учете", - говорится в сообщении.

Кроме того, усилен розыск лиц, уклоняющихся от призыва. "На основании запросов из оккупационных военкоматов таких мужчин будут задерживать и сразу доставлять в пункты призыва", - говорится в сообщении.

Мобилизация на оккупированных территориях

На временно оккупированных россиянами территориях Украины продолжается "мобилизация" - захватчики заставляют украинцев воевать против собственной страны. При этом во внимание не берется даже возраст "призывников".

В начале января стало известно, что российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины приняли решение принудительно мобилизовать на войну против Украины выпускников школ.

На этой неделе в Генштабе сообщили, что всем руководителям учебных заведений на оккупированных территориях Украины дано письменное указание поставить на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.

Принудительная мобилизация происходит и в захваченном Крыму. Здесь накануне военные комиссариаты оккупантов начали проверку списков лиц, которые еще не принимали участия в боевых действиях в Украине.

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