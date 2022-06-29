Российские оккупанты пытаются воссоздать на оккупированной части юга Украины Таврическую губернию времен до 1917 года.
Эксперт Центра стратегических коммуникаций Максим Майоров объясняет, что это связано с провалом попыток создать "Херсонскую Народную Республику".
"Хорошая Украина в представлении россиян - это советская Украина. Это единственная Украина, которая укладывается в рамки их украинофобских представлений. У них все пошло не так и им пришлось думать, что делать с захваченными территориями", - отмечает он.
По словам эксперта, в дореволюционные времена Таврическая губерния объединяла Крым, левобережье Херсонщины и часть Запорожской области.
"Сейчас пособники россиян выступают с символикой этой губернии и они являются определенными конкурентами с теми, кто выступает за создание "хнр". Почему у них ничего с этим не удается? Потому что им не хватает поддержки на оккупированных территориях и это фактически ломает все их планы. Если в Крыму (в 2014-м году - Ред.) "референдум" трижды переносился в сторону приближения этой даты, то в Херсоне это переносится все дальше на перспективу", - пояснил Майоров.
Ранее в Херсонской ОВА рассказывали о новых планах оккупантов на регион.
Накануне генерал Сергей Кривонос рассказал, что освобождать Херсонскую область от оккупантов, вероятно, начнут с правого берега Днепра, а левобережную часть деоккупируют со стороны Запорожья.