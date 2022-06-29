Создать очередную "республику" врагу не удается.

Российские оккупанты пытаются воссоздать на оккупированной части юга Украины Таврическую губернию времен до 1917 года.

Эксперт Центра стратегических коммуникаций Максим Майоров объясняет, что это связано с провалом попыток создать "Херсонскую Народную Республику".

"Хорошая Украина в представлении россиян - это советская Украина. Это единственная Украина, которая укладывается в рамки их украинофобских представлений. У них все пошло не так и им пришлось думать, что делать с захваченными территориями", - отмечает он.

По словам эксперта, в дореволюционные времена Таврическая губерния объединяла Крым, левобережье Херсонщины и часть Запорожской области.

"Сейчас пособники россиян выступают с символикой этой губернии и они являются определенными конкурентами с теми, кто выступает за создание "хнр". Почему у них ничего с этим не удается? Потому что им не хватает поддержки на оккупированных территориях и это фактически ломает все их планы. Если в Крыму (в 2014-м году - Ред.) "референдум" трижды переносился в сторону приближения этой даты, то в Херсоне это переносится все дальше на перспективу", - пояснил Майоров.

Ранее в Херсонской ОВА рассказывали о новых планах оккупантов на регион.

Накануне генерал Сергей Кривонос рассказал, что освобождать Херсонскую область от оккупантов, вероятно, начнут с правого берега Днепра, а левобережную часть деоккупируют со стороны Запорожья.