Кривонос предполагает, что сначала будет деоккупирована правобережная часть области.

Освобождать Херсонскую область от оккупантов, вероятно, начнут с правого берега Днепра, а левобережную часть деоккупируют со стороны Запорожья.

Такое мнение высказал "РБК-Украина" экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.

Он напомнил, что регион разделен Днепром пополам, большая часть области - левобережная.

"Поэтому вопрос о скором освобождении всей Херсонщины пока не стоит. Чтобы преодолеть Днепр в районе Херсона или на других участках, а там еще также есть Каховское водохранилище - это километры водной преграды и это не будет быстро", - сказал он.

По словам Кривоноса, сначала стоит вопрос об освобождении правобережной части области.

"Да, у нас есть попытка освободить Херсон. Увидим, как оно будет. Не будем спешить и говорить, что это будет завтра или послезавтра. Это будет тогда, когда мы сможем это сделать", - сообщил Кривонос, добавив, что "левый берег" освобождать после деоккупации всей Запорожской области.

"Поэтому планы у нас глобальные. Но, опять же, все упирается во время, деньги и людей. Шаг за шагом мы идем к нашей победе. Либо нас уничтожит Россия, либо мы уничтожим ее на нашей территории и отбросим от наших границ. Потому что если Россия проиграет войну Украине, она еще останется как государство. Если мы проиграем войну России, то мы перестанем существовать как государство и нация", - резюмировал генерал.

Ранее нардеп-"киборг" Роман Костенко объяснил, что происходит в Херсонской области. По его словам, действия Вооруженных сил Украины под Херсоном нельзя назвать контрнаступлением. Украинские бойцы все еще не получили необходимое количество вооружения.

При этом в Силах обороны юга Украины призвали не комментировать контрнаступление на Херсонщине впереди военного командования.