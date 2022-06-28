Оккупантам не удается вернуть утраченные позиции.

Российские оккупанты в течение суток 27 июня продолжали сосредотачиваться на оборонительных операциях на юге Украины, давление на них оказывают продолжающиеся контратаки ВСУ.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают о заявлении неназванного представителя Пентагона, который сообщил об освобождении Вооруженными силами Украины нескольких населенных пунктов на Херсонщине в минувшие выходные.

"Российские войска в очередной раз безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Потемкино на севере Херсонской области. В Генштабе Украины также сообщили, что российские силы могут проводить штурмовые операции в неустановленных районах с выходом на границу Херсонской области. Это заявление указывает на то, что российские войска могут надеяться в конечном итоге противостоять украинскому наступлению на южной оси и занять более выгодные позиции, хотя их перспективы на успешное выполнение этого в конечном счете неясны, учитывая их общий деградировавший боевой потенциал", - говорится в сообщении.

В ISW также сообщили об авиаударах оккупантов по украинским позициям в Херсонской области, артобстрелах Днепропетровской и Николаевской областей, а также ракетном ударе по пригороду Одессы.

"Украинские силы продолжали наносить удары по российской группировке на острове Змеиный, вероятно, для того, чтобы затруднить попытки России закрепить свое присутствие и контролировать северо-западную часть Черного моря", - добавили эксперты.

Накануне сообщалось о новых планах российских оккупантов на Херсон.