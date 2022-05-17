По словам Гайдая, сейчас из региона продолжается рискованная эвакуация.

На Луганщине российские оккупанты пытаются осуществить прорыв фронта возле Попасной и на Северодонецком направлении.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Россияне пытаются осуществить прорыв возле Попасной и на Северодонецком направлении. Усилены обстрелы по гражданскому населению, в огне Горская община", - говорится в сообщении.

По его словам сейчас из региона продолжается рискованная эвакуация.

"Россияне время от времени палят вблизи трассы "Лисичанск-Бахмут" и продолжают стягивать технику. В частности, в различных захваченных населенных пунктах россияне установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", - сообщил Гайдай.

Он ожидает новых попыток войск РФ переправиться через реку Северский Донец, недалеко от села Белогоровка, где ранее силы РФ понесли тяжелые потери на переправе.

Напомним, в Северодонецке нашли двух погибших в результате обстрела жилого дома.

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