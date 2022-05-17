На Луганщине российские оккупанты пытаются осуществить прорыв фронта возле Попасной и на Северодонецком направлении.
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Россияне пытаются осуществить прорыв возле Попасной и на Северодонецком направлении. Усилены обстрелы по гражданскому населению, в огне Горская община", - говорится в сообщении.
По его словам сейчас из региона продолжается рискованная эвакуация.
"Россияне время от времени палят вблизи трассы "Лисичанск-Бахмут" и продолжают стягивать технику. В частности, в различных захваченных населенных пунктах россияне установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", - сообщил Гайдай.
Он ожидает новых попыток войск РФ переправиться через реку Северский Донец, недалеко от села Белогоровка, где ранее силы РФ понесли тяжелые потери на переправе.
Напомним, в Северодонецке нашли двух погибших в результате обстрела жилого дома.