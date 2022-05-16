В результате обстрела больницы в Северодонецке погибли двое и были ранены 9 человек, в том числе один ребенок.

Ночью российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск последствия обстрелов уточняются.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Луганской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Луганщина: массированные обстрелы Северодонецка. Из артиллерии и систем залпового огня также атакованы Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка", - говорится в сводке.

В результате обстрела Северодонецкой больницы погибли двое и были ранены 9 человек, в том числе один ребенок.

"Ночные обстрелы Северодонецка и Лисичанска. Подробная информация о последствиях уточняется", - добавили в ОВА.

Напомним, по последним данным, под украинским контролем находятся около 10% территории Луганщины.

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