Оккупанты со вчера не прекращали обстрел города, погибших нашли сегодня.

В Северодонецке обнаружили двух погибших в результате артобстрела российских оккупантов.

Об этом председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

"Двое погибших в старом районе Северодонецка. Орки вчера вечером накрыли город артиллерией, обстрелы продолжились и сегодня, поэтому погибших обнаружили только сейчас. Было попадание в жилой дом", - написал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, перед этим Гайдай сообщил, что в Северодонецке за вчерашний вечер было 9 раненых гражданских в результате артиллерийских атак.

Оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу.

Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

"Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице", - отметил Гайдай.

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