В Северодонецке обнаружили двух погибших в результате артобстрела российских оккупантов.
Об этом председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.
"Двое погибших в старом районе Северодонецка. Орки вчера вечером накрыли город артиллерией, обстрелы продолжились и сегодня, поэтому погибших обнаружили только сейчас. Было попадание в жилой дом", - написал Гайдай.
Как сообщал УНИАН, перед этим Гайдай сообщил, что в Северодонецке за вчерашний вечер было 9 раненых гражданских в результате артиллерийских атак.
Оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу.
Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.
"Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице", - отметил Гайдай.