Ранее сообщалось, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

Отвод Вооруженных сил Украины из Северодонецка продлится несколько дней, поскольку там находится множество подразделений.

Об этом глава Северодонецкой райовоенадминистрации Роман Власенко заявил в комментарии CNN.

"На данный момент украинские военные всё ещё остаются в Северодонецке. Сейчас их отводят из города. Это началось вчера, и займёт несколько дней, поскольку там находится множество подразделений", - сказал он.

По словам Власенко, на территории завода "Азот" сейчас укрываются 568 мирных жителей.

"Они смогут выйти, как только прекратится обстрел, но уже на оккупированную территорию", - добавил он.

Ранее Власенко сообщал, что об отступлении украинских военных из Лисичанска речь пока не идет.

На сегодня, по подсчетам Власенко, в Северодонецке остается около 7-8 тыс. жителей, в Лисичанске – 10 тыс. До широкомасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживали по 100 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники Северодонецка получили команду отходить на новые позиции. В то же время ни в Генштабе, ни в Минобороны о таком приказе пока не сообщают.

Известно, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

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