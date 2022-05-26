Известно, что при неудачной попытке прорваться россияне потеряли до 7 солдат и 1 БМП-2.

Выискивая малейшую возможность продвинуться в сторону Николаева противник силами усиленного взвода при поддержке двух танков и трех БМП, пытался обойти позиции украинских защитников. Впрочем, безрезультатно.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что при неудачной попытке прорваться россияне потеряли до 7 солдат и 1 БМП-2. Получив мощную отпор, враг ретировался на свои оборонительные рубежи.

Также сообщается, что на линии соприкосновения между Николаевской и Херсонской областями продолжается ведение боевых действий: враг, пытаясь укрепиться на оккупированной Херсонщине, приступил к построению третьего рубежа обороны.

Все больше жителей Николаевщины возвращаются домой

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, акцентируя, что обстрелы области с одинаковой плотностью продолжаются ежедневно.

Накануне российские оккупанты ударили "Смерчем" по жилым кварталам Николаева, в результате чего была повреждена многоэтажка и ранен один гражданский.

Председатель Николаевской ОВА также отметил, что на Николаевщине повреждено или полностью уничтожено более 3,5 тыс. зданий, но уже готовится план восстановления области.

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